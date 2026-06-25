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Культура

Ивлеева искупалась в грязи

Блогерша Анастасия Ивлеева приняла грязевую ванну в Абхазии
_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с отдыха в Абхазии.

Ивлеева показала, как отдыхала у моря, сидела на застольях и принимала грязевые ванны.

«Абхазия, как же хороша ты и прекрасна! Я влюблена по уши. Уговариваю супруга остаться здесь на все лето! Ну, во всяком случае, я точно твой частый гость! Спасибо тебе, райский край», — поделилась телеведущая.

Ивлеева путешествует со своим супругом Филиппом Бегаком. Пара отдыхала у бабушки мужа.

В мае 2025 года Ивлеева вышла замуж за бизнесмена Филиппа Бегака. Для блогерши брак с предпринимателем стал вторым в жизни. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни. Телеведущая признавалась в интервью Ксении Собчак, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех. Анастасия Ивлеева сменила фамилию мужа через два года после расставания.

Ранее Ивлеева призналась, что обгорела и попробовала странное пиво в Африке.

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