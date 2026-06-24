Над Лондоном пролетел механический дракон

В небе над лондонским Тауэром запустили механического дракона Сиракс, приуроченного к продвижению третьего сезона сериала «Дом Дракона» от HBO. Об этом сообщает Verge Magazine.

Огромная модель дракона Сиракс совершила три тщательно спланированных полета над рекой Темзой, обогнув Лондонский Тауэр, а затем низко спикировав к его территории, что произвело фурор среди зрителей.

Созданный немецкими специалистами по воздушной анимации Airstage дракон весит 13 кг и был построен за три месяца с использованием каркаса из углеродного волокна и алюминия. Модель Сиракса — это практически точная копия дракона, на котором летала Рейнира Таргариен в сериале, созданная с использованием данных 3D-сканирования, полученных во время съемок, для обеспечения точности.

Размах крыльев дракона составляет 8 метров, полностью подвижные голова, шея и хвост, всего он имеет больше 23 подвижных механических компонентов. Максимальная скорость полета механического существа до 35 км/ч.

Эта акция была приурочена к запуску 3-го сезона сериала «Дом дракона», премьера которого состоялась на HBO Max в Великобритании и Ирландии 22 июня.

Сериал, основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь», продолжает сагу о Доме Таргариенов почти за 200 лет до событий «Игры престолов».

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