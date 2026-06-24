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Культура

Фанат «Декстера» пошел по стопам главного героя и сел в тюрьму

В Великобритании мужчина расчленил соседей после просмотра «Декстера»
Paramount+

В Великобритании фанат сериала о маньяке «Декстер» Джеймс Десборо пошел по стопам главного героя и сел в тюрьму. Об этом сообщает Sky News.

В королевском суде Винчестера сообщили, что в 2025 году Десборо в разные дни напал на своих соседей — 57-летнего Клаудио Аквилино и 43-летнего Дэниела Коулмана. Полиция обнаружила в лесу 1,9 тыс. обгоревших фрагментов костей, предположительно принадлежавших Аквилино, и расчлененные останки Коулмана, включая его туловище, ноги и ступни.

Оба мужчины жили в одном доме с Десборо и в последний раз их видели живыми в его компании Десборо. После их исчезновения мужчина получил доступ к банковским счетам соседей и опустошил их.

В беседе с судмедэкспертом мужчина признался, что ему особенно понравились сцены расчленения в сериале «Декстер» о полицейском эксперте-маньяке.

Десборо сознался в надругательстве над останками, но отрицает обвинения в покушении на жизнь, судебный процесс продолжается.

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