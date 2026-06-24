Мэтта Деймона могут заменить женщиной в новом фильме о Борне

Актрисе Зендее предложили главную роль в перезагрузке франшизы о Джейсоне Борне

Звезда сериала «Эйфория» Зендея может заменить Мэтта Деймона в перезагрузке франшизы о Джейсоне Борне. О том, что главную роль в новом фильме может сыграть женщина, сообщил голливудский инсайдер Джефф Снайдер.

Слух о Зендее как исполнительнице роли шпионки подтвердили несколько источников журналиста. Утверждается, что сейчас актриса в неофициальном формате обсуждает потенциальную возможность участия в проекте.

В августе 2025 года студия Universal продлила права на шпионскую серию романов Роберта Ладлэма на неограниченный срок.

В 2002 году вышел первый фильм о бывшем оперативнике ЦРУ Джейсоне Борне — «Идентификация Борна». Во всех пяти частях шпионской франшизы главную роль играл Мэтт Дэймон.

Ранее режиссер «Аватара» ответил на хвастовство Мэтта Деймона об отказе от роли.