Обезображенный старшина заставил хирурга пересмотреть свою жизнь

Фильм «Особый пациент» о хирурге, которого заставил пересмотреть свою жизнь особенный пациент, выйдет в российский прокат 1 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинокомпания «Каро Премьер».

По сюжету живущий только для себя и преуспевающий пластический хирург Берладин (Владислав Абашин) берется за самый сложный случай в своей карьере — восстановить лицо обезображенному старшине. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной и по-другому начинает смотреть на свое прошлое, добро и справедливость. Судьбы хирурга и его пациента оказываются неразрывно переплетены, а выпавшие на их долю испытания поставят каждого перед нелегким выбором между долгом, любовью и правом начать все заново.

Автором сценария и режиссером проекта стал Вячеслав Рогожкин («Высшая мера» и «Крик совы»). Продюсерское кресло разделили Андрей Кретов («Малыш», «Рассказы») и Григорий Акопян («На солнце, вдоль рядов кукурузы»).

В фильме также сыграли Ольга Смирнова (сериал «Первая ракетка»), Анастасия Микульчина (сериал «Жар»), Артем Волобуев («Вызов», «Злой город»), Сергей Горобченко (сериал «Чужой») и другие.

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