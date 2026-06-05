Штурм о Волочковой: «Ощущение, что она уже не вдупляет, что происходит»

Певица Наталья Штурм прокомментировала «Газете.Ru» конфликт с Анастасией Волочковой, произошедший на светском мероприятии. Она отметила, что директор балерины после случившегося бросил ее одну на вечеринке.

Штурм заявила, что ей не жаль Волочкову, так как ей все равно «кто и как распоряжается своей жизнью». Звезда 90-х лишь подчеркнула, что знаменитости не должны уходить последними с мероприятий в одиночестве, как это произошло с экс-примой Большого театра.

«Я давно не видела Волочкову. Что могу сказать? Ничего хорошего. Напомнила мне Женю Осина за год до его ухода. Тогда я его видела последний раз. Я к Насте всегда хорошо относилась. Мне не печально, что так нелепо у нее все сложилось. Переживать за «чужих демонов» я больше не буду, мне все равно, кто и как распоряжается своей жизнью. Это их личное дело. Мне Жени хватило. Но когда звезда уходит с вечеринки последней, это стыдно, это уже плохой признак. Странно что ее новый директор оставил ее за столом одну. На красной дорожке под камерами распихал всех, а потом бросил - не похоже на директора артиста. Впрочем, он извинился передо мной и инцидент исчерпан. Кстати, директор артиста должен быть наглым, иначе результата не будет», — отметила Штурм.

Певица призналась, что не держит на Волочкову зла. По ее словам, балерина уже не осознает события, происходящие в ее жизни.

«А про Настю мне нечего сказать, ощущение, что она уже не вдупляет, что происходит. Но раз это хорошо монетизируется и востребовано как жанр, шоу будет продолжаться до конца. Здоровья ей и удачи», — заявила Штурм.

Конфликт балерины и певицы произошел на красной дорожке. Волочкова вышла на красную дорожку вместе с директором, когда там фотографировалась Штурм. В итоге певице пришлось уйти, не закончив съемку.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что ее руки и сердца ждут несколько претендентов.