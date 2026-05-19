Самойлова не смогла назвать столицу российского региона

Блогерша Оксана Самойлова в новом выпуске интернет‑шоу комика Антона Шастуна «Контакты» не смогла вспомнить столицу Башкортостана.

В ходе программы ведущий загадал ей головоломку: назвать науку про инопланетян, которая звучит почти как столица Башкортостана. Самойлова призналась, что не поняла сути вопроса. Затем Шастун предложил вспомнить столицу Башкортостана, но и с подсказкой знаменитость не смогла дать верный ответ.

В итоге блогерша пошутила, что в географии хорошо разбирается ее бывший муж Джиган, — и позвонила ему в эфире. Рэпер подсказал: столица Башкортостана — Уфа, а наука об инопланетянах — уфология.

Рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова официально развелись 1 апреля 2026 года. Блогерша публично поблагодарила бывшего супруга за 17 прожитых лет и четверых детей. Самойлова призналась экс-возлюбленному, что больше не ощущает себя счастливой рядом с ним.

Блогерша подчеркивала, что не собирается как-то ограничивать общение детей с отцом. По словам звезды, она не имеет права так с ними поступать. У экс-супругов трое дочерей и сын: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея и 9-летняя Майя и 6-летний Давид.

