Арзамасова высказалась о браке с Авербухом: «Предчувствовала все прекрасное»

Актриса Елизавета Арзамасова раскрыла, что они с супругом, продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом, много разговаривали перед тем, как создать семью. Этим артистка поделилась в беседе с kp.ru.

«Довольно сложно препарировать и анализировать свои чувства, а потом делиться ими в интервью. Мы много и обо всем разговаривали, прежде чем создать семью, задавали друг другу вопросы, а ответы на них соединяли нас все больше и больше. Я хотела и предчувствовала все то прекрасное, что сегодня между нами есть», — раскрыла Арзамасова.

По мнению актрисы, когда человек встречает того, с кем видит свое будущее, он сразу это понимает и чувствует. Знаменитость подчеркнула, что в таком случае нет необходимости в намеренном завоевывании сердца.

Арзамасова поделилась, что у них с Авербухом с самого начала общения были очень похожие вкусы в музыке, фильмах и театральных постановках. Позже оказалось, что у пары схожи и бытовые привычки, сформированные на фоне большой занятости.

При этом, по словам актрисы, они с мужем также уважают свою разность.

Арзамасова моложе Авербуха на 22 года. Изначально знаменитости скрывали свой роман, но в сентябре 2020 года они публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант». Через три месяца пара поженилась. В браке у них родились двое детей: сын Лев и дочь Лия.

Ранее Елизавета Арзамасова поздравила Мирославу Карпович со свадьбой.