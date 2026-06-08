Арзамасова поздравила Карпович со свадьбой: «Очень рада за Мирославу»

Актриса Елизавета Арзамасова в беседе с «Газетой.Ru» поздравила Мирославу Карпович с недавней свадьбой. На Премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» звезда «Папиных дочек» отметила, что очень рада за коллегу.

Жена фигуриста Ильи Авербуха призналась, что пока лично ей не удалось обратиться к Карпович после радостного события в ее жизни. Однако, по словам Арзамасовой, она сделает это при первой же возможности.

«Хочется поздравить от всей души Мирославу, потому что у нас очень нежные, родственные отношения. На протяжении многих лет мы работали бок о бок. Мне кажется, что нас, всех девчонок, с которыми мы играли сестер в кадре, уже можно назвать кармическими сестрами. Очень рада за Мирославу. Я думаю, ей решать, кто будет подружкой невесты. Мы просто будем радоваться за нее и обнимать так крепко, как только сможем, при первой же встрече», — поделилась актриса.

О беременности Карпович коллега не стала говорить, убежав от журналистов. Сама же актриса тоже не спешит комментировать новости о пополнении, которые появились после публикации ее нового мужа в сети. Бизнесмен Евгений Рагулин разместил в сети снимок, на котором его супруга придерживала округлившийся живот.

Ранее у нового мужа Мирославы Карпович обнаружили финансовые проблемы.