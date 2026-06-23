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Культура

Хью Джекман дал неожиданный совет следующему Росомахе

Актер Джекман отказался консультировать нового исполнителя роли Росомахи
20th Century Fox Film Corporation

Австралийский актер Хью Джекман дал неожиданный совет следующему после него исполнителю роли супергероя Росомахи. Своим подходом он поделился в интервью для проекта Project Big Screen, новый выпуск которого вышел на YouTube.

57-летний артист отказался консультировать будущего исполнителя роли и подчеркнул, что никто не руководил им, когда он впервые вживался в роль. Он даже не читал комиксов о Росомахе, и образ естественным образом слился с его собственной личностью.

«Я не собираюсь ничего говорить тому, кто сыграет эту роль, потому что мне никто ничего не сказал, и я очень рад этому. Надеюсь, что кто-то просто придет и сделает все, что захочет, по-своему», — сказал он.

При этом Джекман выразил готовность играть этого персонажа до 90 лет.

С 2000 года артист представал в образе Росомахи в нескольких фильмах о Людях Икс.

Недавно Sony назвала дату выхода игры о Росомахе.

Ранее звезда «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как поддерживает энергию в 62 года.

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