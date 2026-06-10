Актер Алексей Нилов раскрыл, как поддерживает энергию в 62 года: «Секрет — быть ленивым»

Заслуженный артист России Алексей Нилов раскрыл, что ему удается поддерживать энергию и форму благодаря разумной лени. Его слова передал «Пятый канал».

«Секрет — быть ленивым. Но это не значит перестать работать, это значит работать с первого дубля. Я очень не люблю второй, третий, четвертый переснимать, поэтому все надо делать с первого дубля. Тогда ты не устаешь и не стареешь», — объяснил 62-летний актер.

При этом Нилов признался, что не занимается спортом. Артист вынужден отказываться от физической нагрузки из-за проблем со здоровьем опорно-двигательной системы.

Актер поделился, что ранее перенес три хирургических вмешательства на бедра и колени, из-за которых ему бывает трудно передвигаться. Нилов назвал свое состояние последствием бурной молодости и профессиональных съемок.

До этого Алексей Нилов раскрыл, что ему часто приходится пить обезболивающие препараты после операции. По словам знаменитости, обезболивающие помогают ему выходить в свет и «улыбаться».

Ранее Юлия Барановская раскрыла последствия операции в море.