Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Актер Алексей Нилов раскрыл, как поддерживает энергию в 62 года: «Секрет — быть ленивым»

Актер Алексей Нилов заявил, что поддерживает энергию благодаря лени
Кадр из сериала «Условный мент»

Заслуженный артист России Алексей Нилов раскрыл, что ему удается поддерживать энергию и форму благодаря разумной лени. Его слова передал «Пятый канал».

«Секрет — быть ленивым. Но это не значит перестать работать, это значит работать с первого дубля. Я очень не люблю второй, третий, четвертый переснимать, поэтому все надо делать с первого дубля. Тогда ты не устаешь и не стареешь», — объяснил 62-летний актер.

При этом Нилов признался, что не занимается спортом. Артист вынужден отказываться от физической нагрузки из-за проблем со здоровьем опорно-двигательной системы.

Актер поделился, что ранее перенес три хирургических вмешательства на бедра и колени, из-за которых ему бывает трудно передвигаться. Нилов назвал свое состояние последствием бурной молодости и профессиональных съемок.

До этого Алексей Нилов раскрыл, что ему часто приходится пить обезболивающие препараты после операции. По словам знаменитости, обезболивающие помогают ему выходить в свет и «улыбаться».

Ранее Юлия Барановская раскрыла последствия операции в море.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!