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Культура

Раскрыт звездный каст иммерсивного шоу «Вернувшиеся: Новая реальность»

Мариэтта Цигаль-Полишук и Татьяна Лютаева сыграют в обновленной версии «Вернувшихся»
Сергей Клычихин/Пресс-служба «Особняк Дашков 5»

В Москве прошла читка сценария иммерсивного шоу «Вернувшиеся: Новая реальность», где стал известен звездный каст обновленной версии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе проекта «Особняк Дашков 5».

6 августа в Москве состоится премьера обновленной версии шоу «Вернувшиеся: Новая реальность». В честь своего 10-летия «Особняк Дашков 5» запустит новый сезон своего главного проекта всего на 60 вечеров.

Впервые представленные в 2016 году, «Вернувшиеся» дали зрителю понимание того, как история может происходить вокруг него и вместе с ним. Шоу поставлено по мотивам пьесы «Привидения» знаменитого норвежского драматурга Генрика Ибсена.

«Поскольку постановка довольно-таки сложная, так как иммерсивная, то мы все в обязательном порядке сейчас посещаем мастер-классы по технике «viewpoints», которая является основой сосуществования актера в нашем особняке. У нас две недели, чтобы собрать всех в нужную правильную форму и после этого запустить репетиции. Но в целом, спектакль уже готов»,— говорит основатель «Особняка Дашкова 5», создатель «Вернувшихся» хореограф Мигель.

По его словам, масштабное шоу будет включать в себя 340 танцевально-драматических сцен.

Авторы проекта рассказали о звездных актерах, специально приглашенных на новое шоу: Татьяна Лютаева и Линда Лапиньш в разных составах сыграют главу загадочного дома Хелен Алвинг, Глеб Бочков ,Никита Санаев и Роман Евдокимов — ее сына Освальда Алвинга, который возвращается в семью после долгого отсутствия. Константин Плотников выйдет в образе слуги дома Олава, также в шоу сыграют Анастасия Морозовская и Мариэтта Цигаль-Полищук.

«Я видела самое первое шоу как зритель и всегда мечтала в нем участвовать. Мигель еще 10 лет назад приглашал меня, но получилось принять приглашение только сейчас. Я считаю, что Мигель гиперталантливый и идейный человек. Материал мне очень нравится: мне волнительно, но, надеюсь, я справлюсь. Мне очень нравится сам формат иммерсивного театра, его нельзя сравнивать с обычным театром. Это особая система, особая психосоматика актеров в нем. Этого шоу давно не хватало на театральной карте Москвы», — поделилась Татьяна Лютаева.

Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах особняка XIX века. Зрители свободно перемещаются по всему пространству, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием.

За время существования шоу «Вернувшиеся» посетили более 300 тысяч зрителей из 30 стран. Постановка была номинирована на премию «Золотая Маска» в категории «Эксперимент».

Ранее сообщалось, что концерты Московского джазового фестиваля посетили более 330 тысяч человек.

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