Концерты Московского джазового фестиваля посетили более 330 тысяч человек

В Москве с 8 по 14 июня 2026 года на семи городских площадках прошел Пятый юбилейный международный Moscow Jazz Festival. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы Московского джазового фестиваля.

Всего фестиваль подарил городу более 400 часов живой джазовой музыки и принял более 330 тысяч посетителей и собрал 3 млн зрителей онлайн, тем самым подтвердив статус одного из самых масштабных джаз-фестивалей мира и самого большого джазового фестиваля России, отмечают организаторы.

В этом году в рамках Фестиваля во второй раз состоялся форум-фест Jazz Across Borders (JAB) — деловой трек для профессионалов джазовой индустрии, куда приехали представители 20 регионов России и 11 стран мира, включая Намибию, ЮАР, Китай, Армению, Аргентину, Австралию, США, Турцию, Таиланд, Германию, Южную Осетию.

В рамках основной программы Фестиваля в парке «Зарядье», на сцене «Театрального бульвара» в Парке Горького, на ВДНХ и на Гоголевском бульваре свои программы представили 103 ансамбля-победителя Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов из более 30 регионов России. Также свои программы показали известные джазовые музыканты и артисты других жанров, подготовившие специальные джазовые программы. Всего на фестивале состоялось 350 выступлений более чем тысячи артистов из России и других стран.

Основной открытой площадкой Фестиваля стал Сад «Эрмитаж». Здесь выступили Квартет Игоря Бутмана и Фантине, Евгений Маргулис и Оркестр Сергея Долженкова, Camille Thurman with the Darrell Green Trio (США), Allan Harris and Quartet (США), Виктор Добронравов & LRK Trio, Tierney Sutton & Tamir Hendelman (США), Петр Налич, Kiki (Таиланд), Петр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и Маленький Оркестр, Billy's Band, ВИА «Пролетарское Танго», КВАТРО Originals & JUAN HORLENDIS BAND и многие другие.

На фестивале состоялись две громкие музыкально-театральные премьеры. На открытии Игорь Бутман и Сергей Степанченко представили спектакль «Леонид Утёсов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра. А на закрытии Игорь Бутман и Сергей Безруков представили спектакль «Слово о полку Игореве» в сопровождении Московского джазового оркестра. Музыкальной основой постановки стала сюита «Русь» Александра Бородина в аранжировке Николая Левиновского из альбома Оркестра «Образы. Мусоргский и Бородин».

Более 170 концертов прошло в рамках Клубной программы в лучших джаз-клубах столицы: Клубе Алексея Козлова, Джаз-клубе Игоря Бутмана, Джаз-клубе «Эссе», Джаз-клубе Гамма на Садовом, «Джем Клуб Мьюзик» и Mellow Yellow Music Club. Традиционно большое внимание было уделено просветительской программе: в Саду «Эрмитаж» был организован специальный Лекторий для всех желающих, а на Чистопрудном бульваре впервые прошла серия образовательных мероприятий совместно с фестивалем «Театральный бульвар». Специальным проектом фестиваля стала фотовыставка «Москва в джазе» на Никитском бульваре, а также впервые в рамках фестиваля прошла серия экскурсий «Москва в ритме джаза».

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