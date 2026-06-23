Волочкову намазали медом и искупали в молоке с клубникой

Российская балериа Анастасия Волочкова стала участницей романтического эксперимента «Свадьба вслепую» и оценила ухаживания сразу трех кандидатов на свое сердце. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

В уральской избе за сердце балерины боролись сразу три кандидата: экстремал из Бурятии, музыкант с Урала и «клубничный магнат» из Ленинградской области. Один из женихов решил покорить Волочкову экстремальным свиданием в лесу и поездкой на багги, второй провкл в русской бане особый ритуал и намазал звезду медом, а третий устроил ей ванну Клеопатры — с молоком, клубникой и лепестками роз.

Описывая идеального супруга, которого может найти на шоу, Волочкова потребовала от него обожания и королевских ухаживаний.

«Он должен обожать меня и гордиться тем, что его жена — Анастасия Волочкова, великая русская балерина», — сказала она.

При ухаживаниях, говорит балерина, ей нужны кареты, белые яхты и королевский размах.

«Рядом со мной может быть мужчина, который сможет финансово поддерживать мои концертные программы и организовать дорогое путешествие на Мальдивы», — говорит Волочкова.

При этом, подчеркнула знаменитость, одним материальным достатком ее не впечатлить — важна и душа претендента.

На проекте «Свадьба вслепую» незнакомые люди женятся и проходят «тест-драйв» семейной жизни, после чего решают, продолжать отношения или расстаться.

Ранее Волочкова назвала единственного мужчину, с которым была счастлива.