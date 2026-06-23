Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Волочкову намазали медом и искупали в молоке с клубникой

Балерина Волочкова потребовала ухаживать за ней по-королевски
Телеканал «Пятница!»

Российская балериа Анастасия Волочкова стала участницей романтического эксперимента «Свадьба вслепую» и оценила ухаживания сразу трех кандидатов на свое сердце. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

В уральской избе за сердце балерины боролись сразу три кандидата: экстремал из Бурятии, музыкант с Урала и «клубничный магнат» из Ленинградской области. Один из женихов решил покорить Волочкову экстремальным свиданием в лесу и поездкой на багги, второй провкл в русской бане особый ритуал и намазал звезду медом, а третий устроил ей ванну Клеопатры — с молоком, клубникой и лепестками роз.

Описывая идеального супруга, которого может найти на шоу, Волочкова потребовала от него обожания и королевских ухаживаний.

«Он должен обожать меня и гордиться тем, что его жена — Анастасия Волочкова, великая русская балерина», — сказала она.

При ухаживаниях, говорит балерина, ей нужны кареты, белые яхты и королевский размах.

«Рядом со мной может быть мужчина, который сможет финансово поддерживать мои концертные программы и организовать дорогое путешествие на Мальдивы», — говорит Волочкова.

При этом, подчеркнула знаменитость, одним материальным достатком ее не впечатлить — важна и душа претендента.

На проекте «Свадьба вслепую» незнакомые люди женятся и проходят «тест-драйв» семейной жизни, после чего решают, продолжать отношения или расстаться.

Ранее Волочкова назвала единственного мужчину, с которым была счастлива.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!