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Культура

Знакомый о проблемах Ефремова: «Мише негде жить»

МК: актеру Ефремову снял квартиру его старший сын Никита
Кадр из видео/Первый канал

Старший сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова Никита мог снять для отца квартиру. О проблемах актера с жильем рассказал mk.ru источник в его окружении.

«Мише негде жить. Квартиру на Арбате он оставил своей жене Кругликовой и детям, которых в этом браке у Миши трое», — объяснил инсайдер.

По данным собеседника издания, у Ефремова был еще один объект недвижимости, но его судьба неизвестна. Также источник отметил, что актер не стал бы бороться с бывшими избранницами за квадратные метры.

Поселиться в квартире своей новой партнерши Дарьи Белоусовой Ефремов якобы тоже не может, поскольку «привык на себя брать ответственность».

Инсайдер добавил, что в театре Михалкова Ефремову хорошо платят, однако нет работы в кино, которая могла бы приносить большие деньги. Собеседник подтвердил, что Никита Ефремов во всем поддерживает отца и, вероятно, помог ему арендовать квартиру на Патриарших прудах.

Недавно режиссер Сергей Кальварский отказался говорить о срыве съемок сериала с Ефремовым.

Ранее Любовь Успенская поделилась, что осталась в восторге от спектакля с Михаилом Ефремовым.

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