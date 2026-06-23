Зоопарк ищет желающих ходить в костюме медведя за зарплату в миллион рублей

Зоопарк в городе Лохэ в Китае объявил о поиске актеров, желающих ходить в костюме черного медведя. Как сообщает SCMP, артистам пообещали годовую зарплату в 100 000 юаней (около миллиона рублей).

Актерам предлагают бродить в костюмах медведей по зоопарку и общаться с посетителями. Неизвестно, снабжены ли костюмы системой вентиляции, в рекламе они описываются как «мягкие».

Для кандидатов нет ограничений по полу, но они должны быть старше 18 лет и физически здоровыми. Работа предполагает шестичасовые смены с четырьмя выходными днями в месяц.

Во время общения с туристами «медведям» не разрешается разговаривать, но они могут издавать мурлыкающие звуки, за исключением случаев, когда посетителям требуется помощь или возникают чрезвычайные ситуации.

Кандидаты также должны принимать любые угощения, предлагаемые посетителями.

«Это самая свободная вакансия в нашем зоопарке. Если вы устали, можете просто прилечь и помечтать. Если чувствуете прилив сил, можете прыгать, танцевать, лазать по деревьям или даже ловить рыбу. Делайте все, что угодно — ведите себя самым нелепым образом, чем причудливей, тем популярнее вы будете», — предлагает администрация зоопарка.

Все вакансии были заполнены в течение нескольких дней, но общее количество принятых на работу в зоопарке раскрывать не стали.

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