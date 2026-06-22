Сотрудники китайского зоопарка покрасили осла, сделав его похожим на зебру

Осла в китайском зоопарке покрасили и выдали за зебру, пишет Need to Know.

Раскрашенное животное заметили в городе Аньцю. На опубликованных в сети кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосами, имитирующими окрас зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену.

Фотографии животного стали вирусными в социальных сетях и вызвали волну насмешек и критики. Многие пользователи обвинили администрацию парка в попытке выдать осла за экзотическую лошадь.

В ответ представители парка заявили, что никогда не утверждали, будто животное является настоящей зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения для посетителей.

«Мы занимаемся своего рода косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра, и не размещали никаких табличек. Это просто шутка, призванная развлечь гостей», — говорится в заявлении.

Также представители учреждения сообщили, что ранее аналогичным образом меняли внешний вид собак, чтобы привлечь внимание посетителей.

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