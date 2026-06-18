«Гарем красоток»: критик назвал две самые бездарные музыкальные группы

Для эстрады создание музыкальных групп, участники которых не умеют петь, — это обычное явление. Артистами часто становятся люди без вокальных данных, так как речь идет о «конвейере» и бизнесе, а не творчестве, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей в качестве примера таких коллективов он привел группы «ВИА Гра» и «Блестящие».

«Здесь можно вспомнить и группу «ВИА Гра», которую расплодил Костя Меладзе. Он создал целый гарем из бесталанных красоток, которые все время пели под фонограмму», — заявил критик.

В группе «Блестящие», по его словам, также мало кто знал ноты и умел в них попадать. Такие объединения создаются с целью спрятать бесталанных людей друг за другом — возможно, в целой группе петь умеет один человек, а остальные просто открывают рот в унисон, объяснил Соседов.

Он подчеркнул, что опыт российской эстрады в этом не уникален — аналогичные группы есть и в западных странах, где часть участников музыкального коллектива привлекается для подтанцовки на фоне.

«Словом, это бизнес и конвейер. Оба варианта сюда подходят», — пояснил критик, добавив, что и среди сегодняшних артистов много таких, кто не владеет нотной грамотой.

Ранее критик назвал «самую бесталанную» певицу российской эстрады.