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Культура

«Гарем красоток»: критик назвал две самые бездарные музыкальные группы

Критик Соседов: «ВИА Гра» — это одна из двух самых бездарных российских групп
Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Для эстрады создание музыкальных групп, участники которых не умеют петь, — это обычное явление. Артистами часто становятся люди без вокальных данных, так как речь идет о «конвейере» и бизнесе, а не творчестве, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей в качестве примера таких коллективов он привел группы «ВИА Гра» и «Блестящие».

«Здесь можно вспомнить и группу «ВИА Гра», которую расплодил Костя Меладзе. Он создал целый гарем из бесталанных красоток, которые все время пели под фонограмму», — заявил критик.

В группе «Блестящие», по его словам, также мало кто знал ноты и умел в них попадать. Такие объединения создаются с целью спрятать бесталанных людей друг за другом — возможно, в целой группе петь умеет один человек, а остальные просто открывают рот в унисон, объяснил Соседов.

Он подчеркнул, что опыт российской эстрады в этом не уникален — аналогичные группы есть и в западных странах, где часть участников музыкального коллектива привлекается для подтанцовки на фоне.

«Словом, это бизнес и конвейер. Оба варианта сюда подходят», — пояснил критик, добавив, что и среди сегодняшних артистов много таких, кто не владеет нотной грамотой.

Ранее критик назвал «самую бесталанную» певицу российской эстрады.

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