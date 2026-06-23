Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Захар Прилепин рассказал о планах написать продолжение известного романа

Захар Прилепин пообещал написать еще две части романа «Тума» про XVII век
Alexander Zemlianichenko/AP

Писатель Захар Прилепин рассказал о планах написать еще две части одного из своих известных романов «Тума». В беседе с RT он признался, что произведение можно считать написанным в голове – осталось перенести его на бумагу.

Писатель напомнил о завершении работы над книгой – большим философским исследованием под названием «Чужецарствие», посвященном опасности радикальной ксенофобии, которая распространяется, в том числе, и в России.

Что касается художественных произведений, то в планах писателя на ближайшее время – воплощение на бумаге уже «написанного» в голове продолжения известного романа.

«У меня есть роман «Тума» про XVII век: казачество, Степан Разин, воссоединение так называемой Украины с Россией, Малороссией, — пояснил Прилепин. — Две другие части этого романа в голове написаны, а на бумаге нет. Поэтому, если Бог даст сил, начнём сейчас над этим работать».

Напомним, выход книги «Чужецарствие», посвященной современной России и угрозам национальной безопасности, анонсировался на начало июня. В ней обозначен главный тезис писателя: национализм, который маскируется под патриотизм, может спровоцировать новый идеологический раскол — своего рода «второе восстание» после неудавшегося либерального мятежа. Прилепин предупреждает, что в условиях геополитического давления и риска обострения глобального конфликта такие настроения способны привести к серьезным последствиям — вплоть до гражданской войны и распада страны.

Отмечается, что «Чужецарствие» сочетает элементы публицистики с глубоким историко-политическим анализом. Книга не только описывает проблемы, но и предупреждает читателей об опасностях ложных идеологий, скрывающихся под маской заботы о стране.

Ранее Захар Прилепин предложил покинувшим Россию релокантам вариант искупления вины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!