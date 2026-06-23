Захар Прилепин рассказал о планах написать продолжение известного романа

Писатель Захар Прилепин рассказал о планах написать еще две части одного из своих известных романов «Тума». В беседе с RT он признался, что произведение можно считать написанным в голове – осталось перенести его на бумагу.

Писатель напомнил о завершении работы над книгой – большим философским исследованием под названием «Чужецарствие», посвященном опасности радикальной ксенофобии, которая распространяется, в том числе, и в России.

Что касается художественных произведений, то в планах писателя на ближайшее время – воплощение на бумаге уже «написанного» в голове продолжения известного романа.

«У меня есть роман «Тума» про XVII век: казачество, Степан Разин, воссоединение так называемой Украины с Россией, Малороссией, — пояснил Прилепин. — Две другие части этого романа в голове написаны, а на бумаге нет. Поэтому, если Бог даст сил, начнём сейчас над этим работать».

Напомним, выход книги «Чужецарствие», посвященной современной России и угрозам национальной безопасности, анонсировался на начало июня. В ней обозначен главный тезис писателя: национализм, который маскируется под патриотизм, может спровоцировать новый идеологический раскол — своего рода «второе восстание» после неудавшегося либерального мятежа. Прилепин предупреждает, что в условиях геополитического давления и риска обострения глобального конфликта такие настроения способны привести к серьезным последствиям — вплоть до гражданской войны и распада страны.

Отмечается, что «Чужецарствие» сочетает элементы публицистики с глубоким историко-политическим анализом. Книга не только описывает проблемы, но и предупреждает читателей об опасностях ложных идеологий, скрывающихся под маской заботы о стране.

Ранее Захар Прилепин предложил покинувшим Россию релокантам вариант искупления вины.