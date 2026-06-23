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Культура

Концерт Iron Maiden прервался из-за отключения электричества

В Париже группа Iron Maiden прервала концерт из-за отключения электроэнергии
Amy Harris/Invision/AP

Группа Iron Maiden прервала свой концерт в Париже из-за отключения электричества. Об этом сообщает lefigaro.fr.

По данным издания, электричество было отключено примерно в 21:40. Концерт удалось возобновить в 22:40, но солист группы Брюс Дикинсон предупредил публику, что выступление не может продолжаться дольше 23:30 из-за комендантского часа, введенного властями.

Причиной отключения электричества стала рекордная жара в Париже.

В прошлом году Франция также столкнулась с аномальной жарой. Национальная метеорологическая служба Франции «Метео-Франс» ввела максимальный, красный уровень погодной угрозы в Париже и 15 центральных департаментах страны. Еще 68 регионов получили оранжевый уровень опасности.

1 июля 2025-го почти 1,9 тысячи школ закрыты во Франции полностью или частично из-за сильной жары, охватившей всю страну. Власти Парижа активировали четвертый уровень плана действий при жаркой погоде, который предусматривает поддержку уязвимых слоев населения.

Ранее Волочкова призвала правительство давать ей гранты.

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