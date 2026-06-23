Екатерина Волкова вышла на связь после экстренной госпитализации

volkovawolka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Волкова вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после госпитализации.

Волкова сообщила, что сейчас ей гораздо лучше. Она поблагодарила врачей госпиталя «Лапино» за помощь и заботу. Артистка решила раньше времени выписаться из больницы из-за работы. Актриса собирается улететь на гастроли 23 июня.

Волкова выступит в спектакле «Ночной гость» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени.

«Боль острую сняли. Потрясающие, конечно, здесь профессионалы. Вчера был день медицинского работника. Я помятая с тампонами в носу поздравляла местных врачей. Конечно, великий труд», — поделилась артистка.

21 июня Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали. Она не стала делиться подробностями самочувствия.

22 июня врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов рассказал, что у Волковой наблюдался ярко выраженный болевой синдром на фоне острого синусита.

В фильмографии Екатерины Волковой более 100 работ. Она снималась в таких проектах, как «Скорая помощь», «Доктор Преображенский», «Пищеблок», «Резервация», «Инсомния», «Постучись в мою дверь в Москве», «До свидания, мальчики», «Закон каменных джунглей».

Ранее Бузова встала на костыли.