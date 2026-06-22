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Культура

Бузова встала на костыли

Певица Ольга Бузова опубликовала видео на костылях
Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свои первые шаги на костылях.

Бузова опубликовала видео, в котором учится ходить на костылях. Артистка понадеялась, что этот навык ей больше никогда не пригодится.

«Ну а пока приходится временно осваивать новый способ перемещения, ибо на оперированную ногу по-прежнему нельзя вставать, а колено нельзя сгибать, пока не снимут швы», — поделилась артистка.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. Телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали.

Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

18 июня певица приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова рассказала, что начала заниматься лечебной физкультурой.

Ранее Кушанашвили напомнил страдающей из-за ноги Бузовой о своей болезни.

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