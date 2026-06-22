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Культура

Умер звезда «Доктора Кто» Дэвид Дейкер

Актер Дэвид Дейкер, снимавшийся в сериале «Доктор Кто», умер в возрасте 90 лет
BBC Television Centre

Британский актер Дэвид Дейкер ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом пишет газета Daily Star.

По информации журналистов, Дейкер умер еще 30 апреля, но семья сообщила об этом публично лишь 21 июня.

Дэвид Дейкер родился 29 сентября 1935 года. Его актерская карьера стартовала в 1960 году, и до 1965 года он был в труппе Salisbury Playhouse, где играл, среди прочего, Стэнли Ковальского в спектакле «Трамвай «Желание»».

В 1970-х и 1980-х актер активно участвовал в британских телесериалах, в частности, снялся в культовом «Докторе Кто»: в эпизоде «Воин времени» он сыграл бандита Иронгрона, а в «Кошмаре Эдема» — капитана Ригга. Всего фильмография Дейкера насчитывает более ста работ, включая такие проекты, как «Улица коронации», «О, счастливчик», «Черная мельница», «Овсянка», «Дуракам везет» и другие.

Актер также считается ветераном мыльной оперы «Улица Коронации» в которой он снимался с 1968 по 1985 год, появившись в более чем 30 сериях.

Ранее актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич скончался на 86 году жизни.

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