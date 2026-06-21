Дибров упал с лестницы и разбил голову

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу после падения с лестницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Дибров упал с лестницы в элитном московском клубе. Его госпитализировали, когда тот находился без сознания. Врачи обнаружили у телеведущего перелом носа. Отмечается, что у артиста есть подозрения на закрытую черепно-мозговую травму.

В апреле 2026-го Дибров признался, что решил продать дом, который назвал в честь бывшей жены (Villa Paulina). Он объяснил, что сделал это из-за боли после разрыва.

В июле 2025-го издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

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