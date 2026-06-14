Бывший Бородиной о расставании с телеведущей: «Не справилась с нашим тестостероном»

Бывший возлюбленный Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терехин в шоу «Мастер игры» высмеял нового мужа телеведущей – блогера Николая Сердюкова.

Терехин отметил, что раньше Бородина выбирала возлюбленных с большим содержанием мужских гормонов. К таким ухажерам он причислил себя и экс-супруга телеведущей – бизнесмена Курбана Омарова. По его мнению, у Сердюкова уровень тестостерона значительно меньше, чем у них.

«Но с нашим тестостероном она не очень справлялась, а у Коленьки этого всего поменьше, попроще. Вот они и живут душа в душу. И пусть живут!» — заявил адвокат.

Омаров назвал Терехина «своим кентом», признавшись в крепких дружеских отношениях с адвокатом. Сам юрист считает экс-супруга Бородиной своим близким и родным человеком. Он считает, что развод Омарова с телеведущей сплотил их.

«Мы с ним всё выяснили. Делить нам нечего. Максимум любви», — отметил Омаров.

В апреле Омаров узнал, что Сердюков прибыл в Марокко для съемок в психологическом реалити-шоу «Мастер игры» вместе с ним, однако передумал участвовать и купил обратные билеты в Москву. Омаров считает, что они могут сниматься в проекте вместе.

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