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Культура

Сябитова заявила о «прайм-эре» и объяснила, почему не заводит роман

Телеведущая Сябитова призналась, что не хочет тратить энергию на мужчин
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в интервью «Леди Mail» призналась, что не хочет заводить новые романы.

Сябитова объяснила, что не хочет тратить энергию на мужчин. Знаменитость уделяет много времени детям и внукам, а также занимается семейным бизнесом.

«Зачем мне здесь нужен ещё какой-то дядя, который придет, начнет свои порядки устанавливать? Да мне на него элементарно жалко энергию свою расходовать, лучше на внуков ее потрачу. По крайней мере, они-то точно мне своим общением радость и любовь подарят, а вот чего от дяди ждать, непонятно, так что без него обойдусь», — поделилась телеведущая.

64-летняя Сябитова уточнила, что не планирует уходить на пенсию. По словам свахи, она находится в «прайм-эре» — на пике востребованности и популярности. Телеведущая призналась, что будет продолжать работать, пока зрители хотят ее видеть на экранах ТВ.

Это лето Сябитова планирует работать, сниматься в экстремальных шоу, ходить на подкасты и проводить свободное время с внуками. Артистка построила у себя на участке детскую площадку для малышей.

Ранее Сябитова объяснила, почему променяла отдых за границей на подмосковный огород.

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