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Культура

Двойник Джастина Бибера попытался похитить женщину на улице

В Калифорнии похожий на певца Бибера мужчина попытался похитить прохожую
Joe Camporeale/USA TODAY/Reuters

Двойник канадского певца Джастина Бибера пытался похитить женщину на улице и пустился в бега. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 19 июня в городе Хейворд (Калифорния, США). По словам очевидцев, мужчина напал на шедшую ему навстречу женщину, схватил ее и протащил за собой несколько метров.

Крики женщины привлекли внимание прохожих, которые отбили потерпевшую и спугнули нападавшего. Он успел скрыться.

Полицейские описывают мужчину как белого ростом около 170 сантиметров и весом около 55 килограмов, с густыми волосами, тонкими бровями и глазами необычного цвета.

Несколько свидетелей рассказали следователям, что подозреваемый был очень похож на Джастина Бибера, и полиция теперь использует это описание при поиске предполагаемого похитителя.

Жертва во время инцидента физически не пострадала.

Накануне сообщалось, что двойник Пугачевой распродает имущество в России.

Ранее более тысячи человек переоделись в Мэрилин Монро и установили мировой рекорд.

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