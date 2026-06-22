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Культура

Бахрушинский музей представил в Италии выставку о Григоровиче

Бахрушинский музей представил в Италии выставку «Большой балет Юрия Григоровича»
Пресс-служба Бахрушинского музея

Бахрушинский театральный музей представил в Русском доме в Риме выставку «Большой балет Юрия Григоровича», сообщила пресс-служба музея.

Как отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова, выставка «Большой балет Юрия Григоровича» в Риме – это первый выставочный проект музея в Италии за последние восемь лет.

Проект связывает истоки европейского балетного искусства с одной из вершин его развития – русской балетной школой, получившей мировое признание.

Проект раскрывает масштаб наследия хореографа, три десятилетия возглавлявшего Большой театр и вошедшего в историю как реформатор, чьи постановки стали выдающимися образцами классического и современного балетного искусства. В основе экспозиции – более 70 фотографий из собрания Бахрушинского музея, в том числе работы известного фотохудожника Большого театра Михаила Логвинова.

Представленные фотографии запечатлели сцены из спектаклей и моменты репетиций Григоровича с выдающимися артистами: Владимиром Васильевым, Михаилом Лавровским, Борисом Акимовым, Николаем Цискаридзе, Светланой Захаровой. Отдельный раздел рассказывает о многолетнем творческом союзе балетмейстера с художником Симоном Вирсаладзе, вместе с которым Григорович создавал визуальный облик своих знаменитых балетов.

Выставка «Большой балет Юрия Григоровича» подготовлена в партнерстве с Россотрудничеством. Проект можно увидеть в Русском доме в Риме до 31 июля.

Ранее Бахрушинский музей представил выставку в Сербии.

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