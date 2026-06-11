Бахрушинский музей представил выставку в Сербии

Бахрушинский музей представил выставку об актерских династиях на Фестивале Российского кино в Сербии

Бахрушинский музей совместно с РОСКИНО представил выставку об актерских династиях на Фестивале Российского кино в Сербии, сообщила пресс-служба Бахрушинского театрального музея.

Выставочный проект «Россия – земля талантов» ранее показанный в Таиланде и Беларуси, стал ярким событием «Русских сезонов» и Фестиваля российского кино в Республике Сербия. Инициатива реализуется в рамках масштабной программы «Кино|Театр», направленной на популяризацию отечественной кино- и театральной культуры.

Выставка рассказывает о преемственности поколений в искусстве, показывая, как творческая традиция сохраняется и передается в знаменитых актерских династиях. В центре внимания – материалы, посвященные фильму «Авиатор» 2025 года, которым открылся Фестиваль российского кино в столице Сербии.

Посетители увидят фотографии со съемок картины, режиссером которой выступил представитель династии Михалковых-Кончаловских Егор Кончаловский. Выставка расскажет и о других представителях известной семьи через материалы, связанные с режиссером Андреем Кончаловским, актрисами Натальей Аринбасаровой и Марией Михалковой-Кончаловской. Этот блок раскрывает одну из ключевых линий проекта, позволяя проследить связь нескольких поколений одной творческой семьи, которая внесла значительный вклад в развитие российского кино, театра и визуальной культуры.

Ранее Бахрушинский музей открыл выставку к 70-летию театра «Современник».