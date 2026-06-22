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Культура

Волочкова рассказала о восстановлении после операции: «Победа над собой»

Балерина Волочкова раскрыла, что вернулась к работе после операции на ноге
Алексей Майшев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, что окончательно вернулась к работе после операции на ноге, которую перенесла почти четыре месяца назад. Об этом она рассказала kp.ru.

Волочкова поделилась, что ей провели операцию по замене сустава 3,5 месяца назад. Тогда балерина не понимала, что ее ждет дальше.

Однако, по словам артистки, ей было важно вновь выйти на сцену. Поэтому она не прислушалась к запретам немецких профессоров, которые ее оперировали, и вернулась к репетициям менее чем через две недели.

«За почти три месяца у меня было уже 18 концертов, куда я приглашаю всех бесплатно. И каждое поднятие моей оперированной ножки — для меня победа над собой. Для меня это собственный подвиг», — заявила балерина.

В феврале Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге. Балерине провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистке пришлось передвигаться на костылях.

При этом, как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.

Ранее Волочкова похвасталась растяжкой после восстановления.

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