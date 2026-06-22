Победитель шоу «Песни» о перезапуске «Фабрики звезд»: «Будет успех, если они не сделают по-нафталиновому»

Победитель шоу «Песни» Олег Терновой рассказал «Газете.Ru», что перезапуск «Фабрики звезд» может ждать успех, если создатели проекта привлекут молодых продюсеров и артистов, а также не откажутся от формата реалити.

Исполнитель хита «Домофон» отметил, что легендарному шоу нужно свежее дыхание. По его словам, все будет зря, если на сцене вновь будут звучать каверы на старые песни, а не современный материал.

«Я думаю, что будет успех, если они не сделают это по-нафталиновому, если будут учитывать наше время, возьмутся молодые кадры, продюсеры. Если им понадобится моя помощь, все-таки я проходил через похожие проекты, побеждал в них, с удовольствием приложу свою руку. Но очень хочется, чтобы были все-таки молодые кадры, коллаборации с музыкальными площадками обязательно и новый материал. Не нужно этого: «А перепоем советскую эстраду на новый лад!» Классно! Но, пожалуйста, давайте идти в ногу со временем», — заявил Терновой.

Певец подчеркнул важность реалити в перезапуске «Фабрики звезд». Он считает, что именно этот формат помогает зрителям узнавать артистов как личности.

«Самое главное, чтобы еще было реалити, потому что благодаря ему мы проникаемся. Нужны персонажи. Ты знакомишь с собой зрителя, поэтому точно столкнешься и с одобрением, и с хейтом. В этом нет ничего страшного. За музыкой стоит личность. Сейчас можно перезапустить «Фабрику звезд» и с помощью искусственного интеллекта написать участникам песни, но они будут как бледные поганки ходить по сцене в полуобморочном состоянии и не смогут выдать перформанс, поделиться энергией. Так что реалити поможет раскрыть именно личность исполнителя», — отметил артист.

Константин Эрнст подтвердил, что «Фабрика звезд» вернется на Первый канал. До этого перезапуском занимался телеканал ТНТ, но создатели ограничились только одним сезоном.

Ранее Сати Казанова пожелала удачи возвращению «Фабрики звезд».