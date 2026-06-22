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Культура

Друг рассказал о состоянии найденного в Таиланде рэпера Кисло-Сладкого

Режиссер Ибраев: рэпер Кисло-Сладкий найден в Таиланде невредимым
Telegram-канал «Кисло-Сладкий»

Друг пропавшего в Таиланде и накануне найденного рэпера Кисло-Сладкого (настоящее имя Дархан Жумабек) рассказал о его состоянии. Подробностями режиссер Парасат Ибраев поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он поблагодарил всех переживавших за артиста и заверил, что его здоровью ничего не угрожает.

«Главное, что Дархан был найден невредимым. Сейчас самое время поделиться радостью, рассказав хорошие новости, а не распространять спекуляции», — написал Ибраев.

Режиссер посетовал, что во время поисков Жумабека столкнулся с обвинениями в адрес артиста и его команды и необоснованной клеветой.

Артист пропал в Таиланде несколько дней назад: последний раз 27-летнего его видели в Паттайе, где он планировал съемки клипов, причем очевидцы заметили его в неадекватном состоянии на пляже накануне исчезновения.

После сообщалось, что Жумабека нашли в тайской больнице. В то же время фанаты восприняли историю с пропажей и внезапным обнаружением скептически, предположив, что это может быть постановочный ход для привлечения рекламы и просмотров.

Ранее россиянин загадочно пропал в Таиланде после обращения в полицию.

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