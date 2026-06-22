Пропавшего казахстанского рэпера нашли в тайской больнице

Пропавшего рэпера Кисло-Сладкого нашли в тайской больнице. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, выступающий под псевдонимом Кисло-Сладкий, пропал в Таиланде несколько дней назад: последний раз 27-летнего музыканта видели в Паттайе, где он планировал съемки клипов, причем очевидцы заметили его в неадекватном состоянии на пляже накануне исчезновения.

Позже стало известно, что артист обнаружен в больнице на Пхукете — по словам близких, серьезных травм у него нет, и после дополнительного обследования его, вероятно, выпишут в ближайшие сутки. В то же время фанаты восприняли историю с пропажей и внезапным обнаружением скептически, предположив, что это может быть постановочный ход для привлечения рекламы и просмотров.

Ранее россиянин загадочно пропал в Таиланде после обращения в полицию.