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Культура

Пропавшего казахстанского рэпера нашли в тайской больнице

SHOT: пропавшего рэпера Кисло-Сладкого нашли в тайской больнице
Telegram-канал «Кисло-Сладкий»

Пропавшего рэпера Кисло-Сладкого нашли в тайской больнице. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, выступающий под псевдонимом Кисло-Сладкий, пропал в Таиланде несколько дней назад: последний раз 27-летнего музыканта видели в Паттайе, где он планировал съемки клипов, причем очевидцы заметили его в неадекватном состоянии на пляже накануне исчезновения.

Позже стало известно, что артист обнаружен в больнице на Пхукете — по словам близких, серьезных травм у него нет, и после дополнительного обследования его, вероятно, выпишут в ближайшие сутки. В то же время фанаты восприняли историю с пропажей и внезапным обнаружением скептически, предположив, что это может быть постановочный ход для привлечения рекламы и просмотров.

Ранее россиянин загадочно пропал в Таиланде после обращения в полицию.

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