Стало известно, в какой стране может находиться пропавший в Таиланде рэпер

Климпейкер Парасат Ибраев рассказал, в какой стране может находиться пропавший в Таиланде казахстанский рэпер Кисло-Сладкий. Этой информацией режиссер поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, утром 20 июня рэпер, настоящее имя которого Дархан Жумабек, должен был прилететь из Бангкока на Пхукет на съемки клипа Съемочная группа уже готовилась к работе, однако артист так и не прибыл в назначенное место и перестал выходить на связь.

«Он говорил, что, возможно, мог уехать в Малайзию. Мы здесь сняли гостиницу, взяли в аренду технику, ждали его», — поделился Ибраев.

Клипмейкер выразил намерение обратиться в миграционную полицию, а при необходимости отправиться к границе для выяснения обстоятельств.

В беседе с изданием Tengri Life Ибраев также уточнил, что общался с Кисло-Сладким еще накануне вечером — 19 июня.

До этого канал Baza утверждал, что в последний раз артиста видели на записях с камер наблюдения у пляжа в Паттайе. На записях видно, что Дархан бродит по улице, шатается, стучит в двери, размахивает вещами, садится на землю и растирает ноги руками.

Ранее россиянин загадочно пропал в Таиланде после обращения в полицию.