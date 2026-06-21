Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

У экс-ведущего Top Gear наступила ремиссия в борьбе с раком

Times: у телеведущего Кларксона наступила ремиссия в борьбе с раком простаты
Kevin Quigley/Global Look Press

У британского телеведущего Джереми Кларксона наступила ремиссия в борьбе с раком простаты. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sunday Times.

По словам Кларксона, лечение не обошлось без сложностей. В частности, ему пришлось принимать разжижающие кровь препараты для улучшения работы сердца, хотя ему они были противопоказаны.

Телеведущий добавил, что сделал тест на рак простаты два месяца назад, он не выявил никаких признаков рака. Теперь ему необходимо регулярно сдавать анализы крови, чтобы следить за состоянием организма.

Кларксон призвал мужчин пройти тестирование простаты.

В публикации также отмечается, что телеведущий уже приступил к работе над шестым сезоном шоу «Ферма Кларксона».

До этого в одной из серий пятого сезона «Фермы Кларксона» ведущий сообщил о своем диагнозе фермеру Калебу Куперу и управляющему Чарли Айрленду. По словам Кларксона, он узнал о болезни еще в мае 2025 года, а биопсия подтвердила наличие «агрессивной» формы рака. Телеведущий не уточнил, какой именно тип рака был обнаружен, но рассказал, что в рамках лечения ему удалили часть простаты.

Ранее СМИ сообщили о возвращении шоу Top Gear.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как рабочие отвоевали 8-часовой день и удастся ли сократить его еще больше — в России и за рубежом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!