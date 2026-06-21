У экс-ведущего Top Gear наступила ремиссия в борьбе с раком

У британского телеведущего Джереми Кларксона наступила ремиссия в борьбе с раком простаты. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sunday Times.

По словам Кларксона, лечение не обошлось без сложностей. В частности, ему пришлось принимать разжижающие кровь препараты для улучшения работы сердца, хотя ему они были противопоказаны.

Телеведущий добавил, что сделал тест на рак простаты два месяца назад, он не выявил никаких признаков рака. Теперь ему необходимо регулярно сдавать анализы крови, чтобы следить за состоянием организма.

Кларксон призвал мужчин пройти тестирование простаты.

В публикации также отмечается, что телеведущий уже приступил к работе над шестым сезоном шоу «Ферма Кларксона».

До этого в одной из серий пятого сезона «Фермы Кларксона» ведущий сообщил о своем диагнозе фермеру Калебу Куперу и управляющему Чарли Айрленду. По словам Кларксона, он узнал о болезни еще в мае 2025 года, а биопсия подтвердила наличие «агрессивной» формы рака. Телеведущий не уточнил, какой именно тип рака был обнаружен, но рассказал, что в рамках лечения ему удалили часть простаты.

Ранее СМИ сообщили о возвращении шоу Top Gear.