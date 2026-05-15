СМИ сообщили о возвращении шоу Top Gear

The Sun: BBC работает над перезапуском шоу Top Gear
Stephen Simpson/Global Look Press

Британская вещательная корпорация BBC работает над перезапуском телевизионного шоу про автомобили Top Gear. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источник.

По данным издания, шоу может вернуться в эфир в 2027 году к 50-летнему юбилею первого выпуска.

«Боссы BBC заинтересованы в том, чтобы оживить Top Gear, поскольку они так и не смогли заполнить пустоту, образовавшуюся после закрытия программы. Многие зрители жаждут автомобильного шоу, и не только в Великобритании», — сказал собеседник издания.

Утверждается, что в настоящий момент идет поиск новых ведущих шоу.

В ноябре 2023 года британская вещательная корпорация BBC объявила о закрытии шоу Top Gear, некогда самой популярной телевизионной передачи в мире. Было время, когда ее зрительская аудитория составляла 350 млн человек в неделю. Top Gear смотрели по всему миру, в том числе в России, где шоу стало культовым. Что случилось с передачей после ухода Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда, и почему время Top Gear прошло — в материале «Газеты.Ru».

