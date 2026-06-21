Умер доцент Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков

На 53-м году жизни после тяжелой болезни скончался доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии Московского Художественного театра (МХАТ) Вячеслав Рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба Школы-студии.

«Школа-студия МХАТ выражает соболезнование родным и близким Вячеслава Юрьевича», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Рыбаков преподавал в Школе-студии МХАТ с 1997 года, пользовался доверием студентов и объединял их любовью к своей дисциплине. В сообщении отмечается, что он окончил Ярославский театральный институт в 1995 году, а затем прошел ассистентуру-стажировку в Щукинском училище по специальности «пластическая выразительность актера». В Школе-студии уточнили, что педагогическая деятельность Рыбаков была связана со сценическим боем.

По данным сайта Школы-студии МХАТ, Рыбаков участвовал в выпуске дипломных спектаклей «Свадьба» на курсе Авангарда Леонтьева и «Сцены из семейной жизни» на курсе Константина Райкина. Он также был членом Гильдии режиссеров-педагогов по пластике.

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