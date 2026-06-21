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Культура

13-летнему сыну Андреасяна потребовалась операция после аварии

Бывшая жена Андреасяна Алена сообщила, что ее сына госпитализировали
sarik_andreasyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна, журналистка Алена Андреасян (Тимченко – девичья фамилия) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 13-летнего сына Марка госпитализировали после аварии.

По словам Андреасян, Марк получил серьезные травмы во время соревнований по картингу. Сын режиссера вылетел с трассы во время заезда.

«Карт в мясо. Марк в больнице. Я не знаю, где беру резервы, но, видимо, родительское сердце бездонное», — рассказала журналистка.

Сына Андреасяна экстренно госпитализировали и провели операцию. Ему поставили спицы на правую ногу и пластину – на левую. Мальчика ожидает полгода реабилитации.

«Время за книгами пролетит незаметно», — пошутила экс-супруга кинематографиста.

Алена и Сарик Андреасян развелись в 2018 году. В их браке родилось двое сыновей: Марк и Мартин. Режиссер признавался, что расставание с женой после семи лет брака было тяжелым. Экс-супруги сохранили общение только ради общих детей.

В ноябре 2022-го Андреасян женился на актрисе Лизе Моряк. 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь Элизабет. В мае 2025-го у влюбленных появилась дочь Шарлиз. В марте 2026-го звезды сообщили, что ждут третьего ребенка.

Ранее Моряк и Андреасян раскрыли пол ребенка.

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