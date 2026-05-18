Моряк и Андреасян раскрыли пол ребенка

Актриса Лиза Моряк и ее муж, режиссер Сарик Андреасян, устроили гендер-пати. Об этом сообщает PEOPLETALK.

Моряк и Андреасян запустили фейерверк, который раскрыл пол их будущего ребенка. Цвет салюта оказался синим. Это означает, что знаменитости ждут мальчика.

Гендер-пати — это вечерника, на которой раскрывается пол будущего ребенка. Обычно это делают с помощью торта с цветной начинкой или же шариков, которые наполнены конфетти с цветами, ассоциирующимися с мальчиком или девочкой. Для будущих родителей, как правило, пол ребенка тоже узнается только на празднике.

23 марта Лиза Моряк и Сарик Андреасян сообщили, что ждут третьего ребенка. Пара поженилась в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь Элизабет. В мае 2025-го у влюбленных появилась дочь Шарлиз.

