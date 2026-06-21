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Культура

Бузова начала заниматься спортом в больничной палате: «Я в спортзале»

Певица Ольга Бузова стала заниматься лечебной физкультурой
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в Telegram-канале, что начала заниматься лечебной физкультурой.

«Мои хорошие, всем прекрасной субботы. Что вы? Все на шашлыки, наверное, поехали? А я в спортзале. Она же палата, она же мой номер больницы. Мы уже активно, ну как активно, второй день занимаемся ЛФК. Упражнения с резиночками на ручке на здоровую ножку и на оперированную ножку», — поделилась артистка.

Бузова пожелала всем прекрасных выходных.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. Телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали.

Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

18 июня певица приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. Ненадолго заглянувшую на отбор танцоров Бузову встретили аплодисментами. Артистка объяснила, что врачи отпустили ее из больницы второй день подряд только под ее личную ответственность.

Ранее Дибров упал с лестницы и разбил голову.

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