Коллега Спивакова ответил на сообщения о госпитализации дирижера

Главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Арсентий Ткаченко ответил на сообщения о госпитализации своего коллеги Владимира Спивакова. Коллегу артиста цитирует aif.ru.

Ткаченко опроверг слухи и призвал ссылаться в публикациях о здоровье Спивакова на его супругу Сати.

«Слава Богу, у маэстро нет никакого инсульта. К сожалению, никаких комментариев от себя давать не могу», — сказал он.

До этого митрополит Илларион рассказал, что Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт и попросил молиться о его здоровье. Сати Спивакова опровергла сообщения об инсульте, заявив, что угрозы жизни дирижера нет.

Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. В качестве дирижера он выступал вместе с «Виртуозами Москвы» и Национальным филармоническим оркестром России в крупнейших концертных залах мира вместе с симфоническими оркестрами Лондона, Чикаго, Филадельфии, Кливленда и Будапешта, оркестром театра «Ла Скала».

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