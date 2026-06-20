Театры Табакова и Михалкова получили «Золотые маски»

Спектакли театров Табакова и Михалкова стали обладателями премии «Золотая маска» в главной номинации

Спектакли театров Олега Табакова и Никиты Михалкова получили «Золотые маски». Об этом сообщает РИА Новости.

Театры удостоены российской национальной театральной премии в главной номинации «Драматический театр. Большая форма».

Постановка «В списках не значился» Московского театра Олега Табакова о подвиге последнего защитника Брестской крепости создана художественным руководителем театра Владимиром Машковым. В спектакле Машков опирался не только на живую игру артистов — он также задействовал масштабные батальные киносцены, рассказывая о подвиге последнего защитника Брестской крепости.

Награду получила и работа Центра театра и кино под руководством Михалкова «Перед рассветом» — вольная импровизация по мотивам произведений Бертольта Брехта.

Недавно сообщалось, что в новом сезоне стоимость билетов на театральные спектакли в среднем увеличилась на 10% по России, а также на 15% в Москве.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр.