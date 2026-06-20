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Культура

Открыто наследственное дело вдовы Вознесенского

В Москве открыли наследственное дело писательницы Богуславской
Анатолий Гаранин/РИА Новости

В Москве открыли наследственное дело после кончины писательницы Зои Богуславской — вдовы поэта Андрея Вознесенского. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на соответствующие материалы.

Дело ведет один из московских нотариусов.

Известно, что у Богуславской и Вознесенского остались квартира в высотке на Котельнической набережной и дача в поселке Переделкино, цена которой может достигать сотен миллионов рублей. Кроме квартиры на Котельнической набережной и дачи в Переделкино, со знаменитой семьей связывают Центр Вознесенского (культурное пространство на Большой Ордынке), архивы и рукописи, авторские права, а также Фонд Вознесенского.

У писательницы есть сын Леонид Богуславский — он предприниматель и инвестор.

Зои Богуславской не стало 14 мая 2026 года в возрасте 102 лет. В последние годы она завершила и опубликовала масштабную книгу воспоминаний «Халатная жизнь», ставшую хроникой культурной жизни Москвы за 80 лет. В декабре 2025 года эта работа принесла ей премию «Большая книга» в номинации «Нон-фикшн».

Ранее сообщалось об издании неизвестной песни Виктора Цоя.

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