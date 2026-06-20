Неизвестную песню Виктора Цоя выложат в сеть в день его рождения

Ранее неизвестная песня Виктора Цоя «Дети минут» будет опубликована в день рождения музыканта. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на архивиста Сергея Чубраева.

Композиция войдет в документальный фильм «Привет Карлу Густаву», который выйдет бесплатно на всех платформах в полночь 21 июня.

Запись более 30 лет хранилась у жительницы Швеции Сары Оккеррен, которая общалась с Цоем в конце 80-х, а текст песни сохранился в архивах басиста группы «Звуки Му» Александра Липницкого.

«Все началось в 2020 году, когда я работал с архивами на даче у Александра Липницкого. Мне в руки попал листок, исписанный рукой Цоя. Это был текст песни «Дети минут». И Александр мне рассказал, что Цой был у него в гостях, спел эту песню под гитару», — рассказал Чубраев.

По его словам, Цой отказывался записывать эту песню из-за опасений по поводу того, что его друзья могут обидеться на пародийные куплеты.

Мелодию удалось восстановить благодаря кассете, которую Оккеррен записала на вечеринке у Георгия Гурьянова в 1988 году. Чубраев связался с ней, получил пленку и оцифровал запись в студии.

Ранее рукопись Цоя решили продать за 1,5 млн рублей.