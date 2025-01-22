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Рукопись Виктора Цоя собираются продать за 1,5 млн рублей

Рукопись Цоя выставят на торги за 1,5 млн рублей
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Аукционный дом «Литфонд»

Лист бумаги с текстом песни «Прохожий», написанным лидером группы «Кино» Виктором Цоем в 1986 году, выставят на аукцион 23 января. Об этом сообщает IVBG со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

Изначально композиция носила название «Сильная личность», но позже ее переименовали. Песня вошла в альбом, выпущенный в 1988 году.

На листке имеется резолюция методиста Ленинградского межсоюзного дома самодеятельного творчества Нины Барановской, которая дала разрешение на исполнение песни на концертах в Ленинградском рок-клубе.

Накануне британская газета The Guardian писала, что черновики песни американского автора-исполнителя, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана Mr. Tambourine Man, которую он написал в 1965 году, ушли с молотка за $508 тысяч в США. Издание отмечает, что черновики текстов песен были среди 60 предметов, которые выставили на продажу. Также было выставлено 50 предметов из личной коллекции американского музыкального журналиста Эла Ароновица.

Ранее мужчина купил гитару с автографом Тейлор Свифт за $4000, чтобы разбить ее молотком.

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