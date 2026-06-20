Фонд кино отобрал фильмы для получения господдержки

Фонд кино завершил отбор национальных фильмов, которые получат государственную поддержку на безвозвратной основе. Средства пойдут на создание 23 фильмов от 10 кинокомпаний, сообщается на сайте фонда.

Студии Никиты Михалкова «ТриТэ» дадут средства на съемки исторической драмы «Куликовская битва» 400 млн рублей и такую же сумму — на производство сказки «Снежная королева».

«Централ Партнершип» выделили средства для четырех картин: «Щелкунчик» (с Марком Эйдельштейном) от режиссера «Пророка» Феликса Умарова — 450 млн рублей, сиквел «Волшебника Изумрудного города» — 400 млн рублей, фильм «Умка» с Павлом Прилучным, Мариной Кравец и Герасимом Васильевым — 200 млн рублей, «Битва за Москву» Игоря Копылова — 100 млн рублей.

Господдержку также получат «Холоп 3» (130 млн рублей) и «Последний богатырь: Колобок» (250 млн рублей) от студии «ВБД Груп». Компании также субсидируют съемку фильмов «Незнайка» (400 млн рублей) и «Золушка» (100 млн рублей). Помимо этого, Фонд кино профинансирует производство сказки «Садко» (300 млн рублей) и семейное фэнтези «Чудо-юдо» (200 млн рублей) от кинокомпании «СТВ».

До этого актер Никита Волков признался в разговоре с «Газетой.Ru», что в российском кинематографе не хватает социально значимых фильмов.

Ранее стало известно, что авторы «Чебурашки» могут не остановиться на трех фильмах.