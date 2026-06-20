Жена Спивакова рассказала о состоянии дирижера

Жена Спивакова опровергла информацию об инсульте у дирижера

Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков не переживал инсульт. Об этом сообщила ТАСС жена мастера Сати Спивакова.

«Владимир не переживал инсульт. Случился испорченный телефон», — сказала она.

По ее словам, проблема со здоровьем небольшая, никаких угроз жизни Спивакова нет. Он находится под присмотром врачей.

До этого митрополит Илларион рассказал, что Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт и попросил молиться о его здоровье.

19 июня также стало известно, что концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, запланированный на воскресенье, 21 июня, в Московском международном доме музыки, перенесен на неопределенный срок.

Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. В качестве дирижера он выступал вместе с «Виртуозами Москвы» и Национальным филармоническим оркестром России в крупнейших концертных залах мира вместе с симфоническими оркестрами Лондона, Чикаго, Филадельфии, Кливленда и Будапешта, оркестром театра «Ла Скала».

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