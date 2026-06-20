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Культура

Умер режиссер «Друзей» Джеймс Берроуз

Режиссер «Друзей» Джеймс Берроуз умер на 86 году жизни
Shutterstock/gnepphoto

Американский режиссер Джеймс Берроуз, создавший одни из самых популярных ситкомов, включая «Друзья», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на заявление его семьи.

В заявлении говорится, что Берроуз «мирно скончался сегодня в окружении любящей семьи». Причина смерти пока не установлена. У него остались жена, четыре дочери и семь внуков.

«Более пяти десятилетий Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссеров в истории телевидения. Будучи легендарным режиссером, наставником и творческой силой, он помог сформировать поколения комедии и принес неизмеримую радость зрителям по всему миру», — заявила его семья.

Берроуз родился в Калифорнии и вырос в Нью-Йорке, где начал работать в театральной среде. Его первой работой на телевидении стала режиссура эпизодов сериала «Шоу Мэри Тайлер Мур». Впоследствии он снял более 1000 эпизодов телесериалов, включая «Друзья», «Такси» и «Теория большого взрыва».

Режиссер был 11-кратным лауреатом премии «Эмми». Он получил десятки номинаций. Его последняя победа на этом конкурсе была в 2020 году, когда он был удостоен премии в категории «Выдающаяся развлекательная программа (в прямом эфире)».

За свою карьеру Берроуз также был номинирован на 15 премий Гильдии режиссеров Америки и выиграл пять из них.

Ранее умерла оскароносный монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас.

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