Умерла оскароносный монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас

Марсия Лукас, бывшая супруга Джорджа Лукаса и известная киномонтажер, скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Как сообщил журналистам представитель семьи, Лукас мирно ушла из жизни 27 мая в своем доме в Ранчо-Мираж, штат Калифорния, в окружении близких. Причиной смерти журналисты называют метастатический рак.

Марсия Лукас была замужем за режиссером «Звездных войн» Джорджем Лукасом с 1969 по 1983 год. Наибольшую известность ей принесла работа над оригинальными фильмами серии «Звездные войны». За монтаж первой части кинофраншизы Лукас получила Оскар в 1978 году.

Американское издание Variety отмечает, что влияние Марсии Лукас на кинематограф неизгладимо. Журналисты напоминают, что именно она убедила включить в финальную версию «Звездных войн: Новая надежда» сцену дуэли с участием Оби-Вана Кеноби.

Кроме того, Марсия Лукас принимала участие в монтаже таких фильмов Мартина Скорсезе, как «Таксист», «Алиса здесь больше не живет» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

