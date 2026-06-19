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Культура

Артемий Троицкий о победе над раком: «Ушла вся эта пакость»

Музкритик Троицкий сообщил, что победил рак горла после лечения в Израиле
Валерий Мельников/РИА Новости

Музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что сумел победить рак горла. Своей историей журналист поделился с YouTube-каналом «И Грянул Грэм».

По словам Троицкого, диагноз ему поставили в прошлом году — заболевание было на первой стадии, без метастазов. Он проходил лечение в Израиле, где наблюдался на протяжении двух месяцев.

«Они [врачи] мне всадили лошадиную дозу радиации и химии, чтобы уж наверняка. Но в результате это все помогло», — поделился критик.

Троицкий отметил, что на прошлой неделе после серии обследований врачи подтвердили, что заболевание полностью отступило.

«Мне объявили, что ушла вся эта пакость. Я целиком и полностью свободен от рака», — рассказал он.

Также музыкант признался, что не впал в панику после постановки диагноза: с самого начала медики обнадежили его высокими шансами на выздоровление.

«Я, в общем‑то, продолжал жить и даже немного продолжал работать», — отметил он.

В то же время Троицкий подчеркнул, что не желает никому столкнуться с подобным испытанием.

«Болеть раком и лечиться от рака — занятие крайне неприятное. Никому бы не посоветовал», — заявил музкритик.

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